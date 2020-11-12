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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kızılay’dan yeni doğanlara yardım

Kızılay’dan yeni doğanlara yardım

Yardım paketleri

Bebek Hastane Lyon Sağlık Çalışanları Yeni Doğan Bebek 

-Paketlerin bebeklere götürülmesi
-Paketlerin bebeklere verilmesi
-Başhekimin açıklaması
-Ramazan Saygılının açıklaması

( ADANA )- Kızılay Adana Şubesi tarafından yeni doğanlara hastanede mama, bez, temizlik malzemesi, kıyafet yardımı yapıldı- Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızılay Başkanı Ramazan Saygılı, hayatın her alanında vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını, bugün de bebeklere yardım yaptıklarını söyledi ADANA

- Kızılay Adana Şubesi tarafından yeni doğanlara hastanede mama, bez, temizlik malzemesi yardımı yapıldı.Milyonlarca yoksul, dar gelirli, yardıma muhtaç insanların yanında olan Kızılay bu kez de dar gelirli ailelerin bebeklerine yardıma koştu. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızılay Başkanı Ramazan Saygılı, Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde yeni doğan bebekleri ve aileleri unutmadı. Saygılı içerisinde mama, bez, yeni doğan bebek kıyafeti ile temizlik malzemesinin olduğu paketi annelere hediye etti.Saygılı, tüm vatandaşların yardımına koşmaya çalıştıklarını, bu kez de yeni doğan bebeklere yardım etmeyi amaçladıklarını belirterek, “Kızılay 7/24 esasına göre toplumun tüm kesimlerine yaraya merhem olmak konusunda 152 yıldır nerede bir mağdur varsa yanlarında oluyor. Bugün Marsa Doğumevinde, ihtiyaç sahibi doğum yapan annelerimize ve yavrularımıza hijyen kiti ve tüm ihtiyaçlarını hazırlayıp verdik. Pandemi döneminde her zaman takdire şayan olan sağlık çalışanlarımızın ve buradaki çalışanlara da ayrıca sağlık ve hijyen kitlerini vererek bu anlamdaki ihtiyaçlarını karşılama konusunda bir iş birliği içerisindeyiz. Kızılay’ın bu desteği artarak devam edecek” dedi.
Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekim Vekili Nurşah Keskin ise, “Kızılay bir kez daha kalbimize dokundu. İhtiyaç sahipleri annelere, bebeklere ve personelimize dokunmuş oldu çok teşekkür ediyoruz. Yardımın yerine ulaştığını düşünüyoruz insanlar çok mağdurlar bir nebze olsun onların ihtiyaçlarına dokunmuş olduk onların yüzündeki gülümseme her şeye değerdi” diye konuştu.

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