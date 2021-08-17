Kızılay´dan selzedelere 3 öğün sıcak yemek 24 saat hizmet

-röportaj

-yemek alan aile yürüyerek eve gidiş



( BARTIN ) BARTIN



- Bartın’da yaşanan sel felaketinin ardından Kızılay tarafından kurulan 10 personelin görev yaptığı mobil mutfak aracı ile 600 afetzede ve bölgede yürütülen çalışmalara katılan 150 personele 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunuluyor. Bartın’da yaşanan sel felaketinin en çok zarar verdiği noktalardan biri Ulus ilçesinin Zafer köyü oldu. 600 nüfuslu köyde köprüler yıkıldı, evleri ve iş yerlerini su bastı. Selin sürüklediği çamur, balçık, odun ve kaya parçaları ev ve işyerlerini doldurdu. Yaraların sarılması için verilen çalışmalar neticesinde onlarca işyeri, ev, depo, ahır, okul, cami ve sokakların temizlik çalışması devam ediyor. Zafer köyünde Kızılay tarafından kurulan mobil mutfak aracı ile 600 afetzede ve bölgede yürütülen çalışmalara katılan 150 personele 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunuluyor. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere 3 öğün hizmet veren Kızılay mobil mutfak aracında 24 saat boyunca başta su olmak üzere çay, kahve ve meşrubat ikramı yapılıyor. Selzedelerden Fatma Turgut, “Allah devletimizden razı olsun. Bizi açta açıkta bırakmadı. Kızılay’ımız hemen buraya kuruldu. Sabah akşam yemeklerimizi alıyoruz elhamdülillah. İşin gücün arasında evimizde yemekle uğraşmıyoruz. Rabbim devletimizden Allah razı olsun. Bu kadar benim diyeceklerim" dedi.

(BB-SÖ-

