Kızılay'dan polis ekiplerine ikram

-Kızılay ekipleri çay ve kek ikramı

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( SAMSUN ) SAMSUN



- Kızılay Samsun Şubesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan polis ekiplerine çeşitli ikramlarda bulundu. Samsun sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. Polis ekipleri ise Samsun'un çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Sokağa çıkan herkesin tek tek izin belgelerine bakılırken kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulanıyor. Kızılay Samsun Şubesi ise kısıtlamada görev yapan polislere kek ve sıcak çay ikramında bulundu. Dünyanın zor bir sınavdan geçtiğini belirten Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, "Bu zor kriz ve günlerde ilk akla gelen kurumlardan bir tanesi de Kızılay'dır. Kızılay her türlü ihtiyaca, yardıma cevap veren kurumdur. Biz de Kızılay olarak elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz. Polis arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar nöbetteler ve bu nöbette etrafta çay ocağı yok. Sabahtan bu zamana kadar bütün noktalardaki arkadaşlarımızı gezerek kendilerine çay ve kek ikram ettik" dedi.





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