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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kızılay’dan karantinadaki ailelere gıda desteği

Kızılay’dan karantinadaki ailelere gıda desteği

Gıda paketlerinin getirilmesi

Karantina Köy Muhtarı Gıda Yardımı Toplantı Trol 

-Paketlerin köyün girişinde muhtara teslim edilmesi
-Muhtar ile röportaj
-Mustafa Ünal ile röportaj

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye'de korona virüs nedeniyle karantina atında tutulan Düziçi ilçesine bağlı Karaguz köyünde yaşayan ailelere Kızılay tarafından gıda paketi yardımı yapıldı. Düziçi Kaymakam Vekili Halil İbrahim Kazar başkanlığında yapılan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgını kontrol etmek amacıyla karantinaya alınan Karaguz Köyü'nde yaşayan 20 aileye Kızılay tarafından gıda desteği yapıldı. Geçim kaynağı balıkçılık olan ailelerin balığa çıkamamasından dolayı yardım yapıldığını ifade eden köy muhtarı Mehmet Kuşçuoğlu, “Karaguz Köyü'nde karantina uygulaması var. Daha önceden bir ailede çıkmıştı ancak köyümüz toplu olduğu için akrabalık bağı güçlü olduğundan dolayı bir birlerine gidip gelemesinler diye karantinaya aldık. Vakaların daha fazla artmaması için de bu şekilde önlem aldık. Daha sonra toplu olarak test yaptırdık şuana kadar 21 vakamız çıktı. Şuanda vaka olan ailelerimize de Kızılay tarafından gıda yardımı yapılıyor” dedi Düziçi Kızılay Temsilcisi Mustafa Ünal ise Kızılay tarafından gönderilen gıda paketlerinden 20 tanesinin Karaguz Köyü'nde karantina altında tutulan ailelere verileceğini söyledi.


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