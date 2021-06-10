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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kızı yanarak, oğlu boğularak ölen annenin feryadı yürekleri dağladı

Kızı yanarak, oğlu boğularak ölen annenin feryadı yürekleri dağladı

Annenin feryat etmesi ağlaması

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-Anneden genel ve detay
-Anne ile röp.
-Kızın kaza yaptığı yerdeki çektiği video
-Kızın yaralı fotoğrafları
-Sağlık fotoğrafları
-2 yıl önce ölen ağabeyin fotoğrafı
-arşiv

( ADANA )- Adana’da kaza yaptığı otomobildeki piknik tüpünün patlaması sonucu yanarak ağır yaralanan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti- Genç kızın kaza yaptığı yerde daha önce video çektiği ortaya çıktı- İki yıl önce de oğlu boğularak hayatını kaybeden anne ise “kızım yanıyorum diyerek öldü” diye feryat etti ADANA

- Adana’da kaza yaptığı otomobildeki piknik tüpünün patlaması sonucu yanarak ağır yaralanan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. İki yıl önce de oğlu boğularak ölen anne, “kızım yanıyorum diyerek öldü” diye feryat etti Adana'da Rahime Saydan (59) Beytullah Kerse (67) ile evlendi. Bu evlilikten 3 kız 3 de erkek çocukları dünyaya geldi. Ancak Saydan 20 yıl önce eşinden boşanıp bütün çocuklarına tek başına baktı. 2019 yılında Saydan’ın oğlu Yunus Emre Kerse'nin (27) kaybolduktan 48 gün sonra Seyhan Nehri’nde cesedi bulundu. Aile bu acı haber ile yıkıldı. Bu olaydan iki yıl geçtikten sonra ise Saydan’ın en küçük kızı Zeliha Kerse (19) 24 Mayıs gecesi merkez Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesinde Çatalan Köprüsü üzerinde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi. Kaza sonucu otomobilin bagajında bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu otomobilde yangın çıkınca Zeliha Kerse ve arkadaşı Ali Menteş (36) araçta sıkıştı. Bir süre sonra Menteş kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken Zeliha Kerse otomobilde kaldı. Bu sırada yoldan geçen bir taksici durup Kerse’yi tamamen yanmaktan son anda kurtardı. Ali Menteş Balcalı Hastanesine Kerse ise Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Menteş’de tedavisinin ardından taburcu olurken Kerse geçtiğimiz Pazar günü 6 Haziran’da hayatını kaybetti. Genç kız ailesi tarafından toprağa verildi.
2 yıl arayla iki çocuğunu toprağa veren acılı anne Rahime Saydan gözyaşları içinde, “Arabayla 3 arkadaş gidiyorlarmış, yolda bir arkadaşı inmiş. Daha sonra kaza yapıyorlar, o sırada bagajdaki piknik tüpü patlamış. Kızım arabanın içinde yanıyormuş ama çıkamamış. Yoldan geçen bir vatandaş yardıma koşmuş o çıkartmış. Bana haber geldi gittim, kızım ‘annem yanıyorum’ diye bağırıyordu. Ben yavrumu, kuzumu kurtaramadım. Arabanın içinde olan kişi kendini çıkartıyor ama neden kızımı kurtarmıyor. Sonuna kadar şikayetçiyim, kızımın kanı yerde kalmasın. 6 çocuğum vardı 3 kız 3 erkek ama 2’si vefat etti 4 kaldı. Oğlumun da bundan iki yıl önce Seyhan Nehrinde cenazesi bulunmuştu” dedi.
Kaza yaptığı yerde video çekmiş Bu arada 19 yaşında yanarak ölen Zeliha Kerse’nin kaza yaptığı yerde daha önceden video çekip sosyal medyada paylaştığı da ortaya çıktı. Kerse’nin tam kaza yaptığı yerde video çekip şarkı söylediği görülüyor. Aile kazadan dolayı yanındaki arkadaşından şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine arkadaşı ifade verip serbest bırakıldı. (FKE-
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