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Kız yurdu önünde cinsel içerikli hareket yapan şahıs adliyede
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kız yurdu önünde cinsel içerikli hareket yapan şahıs adliyede

Kız yurdu önünde cinsel içerikli hareket yapan şahıs adliyede

ADLİYEDEN GÖRÜNTÜ

Polis Savaş Dövme Altın Çerikli 

-ŞAHSIN ADLİYEYE GETİRİLMESİ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta İncivez Mahallesinde kız apartına karşı cinsel içerikli hareket yapan H.G (30) isimli şahıs karakolda ifadesinin alınmasının ardından adliyeye çıkartıldı. Olay dün akşam saatlerinde İncivez Mahallesi Üniversite Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre H.G (30) kız yurdu karşısına geçerek cinsel içerikli hareket yaptı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar H.G isimli şahsı sokak ortasında tekme tokat dövmeye başladı.
Ortalığın biranda savaş alanına dönmesiyle birlikte olay yerine polis ve çok sayıda bekçi çağrıldı. Olay yerine gelen polis ve bekçi ekipleri olayı hemen kontrol altına alarak H.G isimli şahsı karakola getirdi. H.G isimli şahsın karakolda ki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkartıldı.
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