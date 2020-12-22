Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kız kulesinde karabatakların masalsı dansı görüntülendi

Kız kulesinde karabatakların masalsı dansı görüntülendi

drone görüntüsü

Kız Kulesi 

-kız kulesi
-karabatak kuşları

( İSTANBUL - ÖZEL - DRONE) İSTANBUL

- İstanbul boğazında karabatakların dansı renkli görüntüler oluşturdu. Kuşların masalsı dansı havadan görüntülendi. Korona virüs hastalığının etkisinin göstermesinden sonra İstanbullar “Evdekal” çağrılarına duyarlılık göstererek gerek olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaya başladı.
Korona virüs salgınından sonra İstanbul sessizliğe büründü. Karabatak adı verilen kuşlar ise boğaza akın etti. Kız kulesi manzarasıyla boğazın sularında karabatakların dansı izleyenleri mest etti. Boğazda kuşların masalsı dansı havadan görüntülendi. (AZ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement