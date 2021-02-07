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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kız Kulesi Sahilinde pes dedirten görüntü: Doldu taştı

Kız Kulesi Sahilinde pes dedirten görüntü: Doldu taştı

Drone görüntüsü

Kalaba Alabalık Güneşli 

-Detay
-Kalabalık
-Yürüyen vatandaşlar
-Banklarda oturan vatandaşlar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da havanın güneşli olması nedeniyle vatandaşlar Kız Kulesi Sahiline akın attı. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayarak banklarda otururken, bazı vatandaşların da maskesiz olması dikkat çekti. Havanın sıcak olmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş sokağa çıkma kısıtlamasında Kız Kulesi Sahiline akın etti. Kız Kulesi Sahilini adeta dolduran vatandaşların rahat tavırları ise pes dedirtti. Bazı vatandaşlar salgına aldırış etmeden yürüyüş yaparken, Kız Kulesi manzarasında banklarda oturdu. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazı vatandaşlarında maskesiz olması dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların yanı sıra birçok vatandaş manzaraya karşı fotoğraf çektirdi. Ayrıca Kız Kulesi Sahil şeridinde vatandaşlar araçlarıyla uzun kuyruk oluşturdu. Öte yandan, yoğun kalabalık havadan görüntülendi.
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