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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kız kardeşlerini ekmek bıçağıyla bıçakladı

- Kız kardeşlerini ekmek bıçağıyla bıçakladı

- Olayın meydana geldiği binadan görüntüler

Polis Hastane Nadan Kız Kardeş Sağlık Ekipleri 

-- Polis ekiplerinden görüntüler
-- Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntüler
-- Detaylar
-- Görüntü 1 dakika 39 saniye olarak montaj tünele geçildi.

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı kız kardeşlerini bıçakladı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda Suriyeli M.M., tartıştığı kardeşi N.M. ve F.N.M.'yi ekmek bıçağıyla yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheli M.M.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri de karnından bıçaklanan N.M.'yi ve kolundan bıçaklanan F.N.M.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (TB-AÖ-
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