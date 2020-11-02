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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kız kardeşleri deprem ayırdı

Kız kardeşleri deprem ayırdı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden görüntüler

Hastane Cenaze Deprem 

-İpek Şirin'in fotoğrafları

( İZMİR )- 14 yaşındaki İdil kurtarılırken kardeşi İpek’ten acı haber geldi İZMİR

- İzmir’de meydana gelen depremde enkaz altından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin’in kardeşi İpek Şirin’in cansız bedenine ulaşıldı. Geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50 sıralarında merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6’lık depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Emrah Apartmanı depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştı. Depremin üzerinden geçen 58 saatlik sürenin ardından 14 yaşındaki İdil Şirin sağ olarak kurtarıldı. İdil Şirin’in kardeşi İpek Şirin’in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan İdil Şirin için yakınlarının hastane içerisinde bekleyişi devam ederken, kardeşi İpek Şirin’in cenaze Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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