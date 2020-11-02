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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kız istemeye giderken öldürülen genç defnedildi

- Kız istemeye giderken öldürülen genç defnedildi

Öldürülen Kadir Gerekli'nin baba ocağına cenazesinin getirilmesi

Baba Ocağı Cenaze Silahlı Saldırı Cenaze Namazı Saldırı 

-Baba ocağında helallik alınması
-Ceyhan Asri Mezarlığında cenaze namazının kılınması

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Ceyhan ilçesinde kız istemeye gittiği evin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden genç toprağa verildi.
Dün akşam saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Civantayak Mahallesinde meydana gelen olayda, Kadir Gerekli, sevdiği ve anlaştığı Z.A.'yı ailesinden istemek için evlerine gittiği sırada yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Gerekli'nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Ceyhan ilçesine getirildi.
Öldürülen Kadir Gerekli, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Ceyhan Asri Mezarlığında defnedildi. (NRM-
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