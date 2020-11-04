Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kız istemeye giden genci öldüren zanlı yakalandı

Kız istemeye giden genci öldüren zanlı yakalandı

Zanlının polis eşliğinde adliyeye getirilmesi

Silahlı Saldırı Katil Zanlısı Nayet Zanlısı Cinayet Saldırı 

-Adliye binası

( ADANA )- Adliyeye sevk edilen zanlının: "Bana kötü davranıp, aşağılıyordu, korkutmak için ateş ettim" dediği öğrenildi ADANA

- Adana'nın Ceyhan ilçesinde, istemeye gittiği kızın evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Kadir Gerekli’nin katil zanlısı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlının, "Bana kötü davranıp, aşağılıyordu, korkutmak için ateş ettim" dediği öğrenildi Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Alper Tunga Berberoğlu, cinayete kurban giden Kadir Gerekli'yi öldürdükten sonra kaçan yüzü maskeli katil zanlısının kimliğini belirlemek ve yakalamak için özel ekip kurdu. Özel ekip, olaydan bir gün sonra cinayetin işlendiği tüfeği bir evin bahçesinde buldu. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ve tanıkları sorgulayan polis, olayın şüphelisi M.S.K.'yı düzenledikleri operasyonla göz altına aldı. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlının "Bana kötü davranıp, aşağılıyordu, korkutmak için ateş ettim" dediği öğrenildi. Cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı