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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Kız arkadaşını öldürdükten sonra kendini vurdu

Kız arkadaşını öldürdükten sonra kendini vurdu

Olay yerinden görüntüler

( NİĞDE ) NİĞDE

Kız Arkadaş Cenaze Avcılık Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Niğde’de bir apartta silah sesi ihbarına giden polis ekipleri 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.Edinilen bilgiye göre, Merkez Saruhan Mahallesi Koçer Sokak'ta bulunan apart oteldeki odadan silah sesi duyanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, sesin geldiği kapısı kilitli odada biri erkek 2 kişiyi ölü buldu. Hayatını kaybedenlerin Muhammet Y. (26) ve kız arkadaşı Yasemin A. (23) olduğu tespit etti. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede Muhammet Y.'nin Yasemin A.'yı öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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