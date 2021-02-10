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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kız arkadaşına mesaj atıp silahla kendini vurdu

Kız arkadaşına mesaj atıp silahla kendini vurdu

Olay yerinden ve polislerden görüntü

İlk Müdahale Hastane Kız Arkadaş Polis Ekipleri Ameliyat 

-Polis otosu ve olayın gerçekleştiği daireden görüntü
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Olay yerinden detay görüntüler
-Hastane acil yazısı ve yaralan şahsın fotosu

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te kız arkadaşı ile tartışan şahıs silahla kendini vurarak yaraladı. Edinilen bilgiye göre, olay, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'nde 5 katlı Sena apartmanın son katında yaşandı. İddiaya göre yalnız yaşayan Tahir G. (39) tartıştığı kız arkadaşına mesaj attıktan sonra silahla kalbinin üstünden kendisini vurarak yaraladı. Daireden silah sesi duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Tahir G'yi yerde yaralı halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce özel bir hastaneye kaldırılan Tahir G, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı. Olayla ilgili evde inceleme yapan polis ekipleri, soruşturma başlattı. (YE-
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