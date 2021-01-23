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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kız arkadaşına intihar mesajı atan şahıs için ekipler seferber oldu

Kız arkadaşına intihar mesajı atan şahıs için ekipler seferber oldu

Şahsın ikna edilme çalışmalarından detaylar

Polis Hastane Kız Arkadaş Bild Harekete Geç 

-Şahsın kız arkadaşının ikna etme çalışmasından detaylar
-Şahsın çıkarılmasından detaylar
-Şahsın ambulansa götürülmesinden detaylar
-Ekiplerden detaylar

( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kız arkadaşına mesaj atan şahıs ekipleri harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kendine zarar vermek isteyen şahsı ikna edemeyince içeri girilip yaralı olarak kurtarıldı.Olay, Hunat Mahallesi Yanıkoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram H., kız arkadaşına intihar edeceğine dair mesaj attı. Kız arkadaşının durumu bildirmesi üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çalışmasına cevap vermeyen Bayram H., evde kendisine bıçakla zarar vermeye başladı.
Bayram H.’nin kız arkadaşı da ikna edebilmek için olay yerine geldi. Bayram H.’nin yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmalarına olumlu yanıt vermemesi üzerine ekipler itfaiye yardımıyla eve girdi. Yaralı olarak evden çıkarılan Bayram H., ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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