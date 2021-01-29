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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kıyıya vuran geminin kaptanı konuştu

Kıyıya vuran geminin kaptanı konuştu

gemiden görüntüler

Kıyı Emniyeti Şiddetli Fırtına Kargo Gemisi Sahil Güvenlik Sağlık Ekipleri 

-kurtarılan personelden görüntüler
-gemi kaptanı ve personel ile röportaj

( İSTANBUL -DRONE)- Karaya vuran geminin iki personeli kurtarıldı İSTANBUL

- Zeytinburnu açıklarında demirli olan Comoros bayraklı ‘Streamlıne’ isimli genel kargo gemisi, sürüklenerek karaya oturdu. İçinde bulunan gemi kaptanı ile bir personel kurtarıldı. Olaya ilişkin konuşan gemi kaptanı, “Yaklaşık 1 mil uzaklıktaydık, 15 dakikada karaya vurdu” dedi.
Zeytinburnu açıklarında uzun süredir hacizden dolayı demirde olan gemi, şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Zeyport önlerinde demirli bulunan 108 metre Comoros bayraklı ‘Streamlıne' isimli genel kargo gemisinde 2 personel yer alıyordu. Azerbaycan uyruklu Gemi kaptanı İlham Hüseyinov (53), durumu kıyı emniyetine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sahil güvenlik, kıyı emniyeti, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri, Kaptan Hüseyinov ile Nurlon Glinjov isimli personeli halat yardımıyla kurtardı. Kurtarılan 2 kişi sağlık kontrolü için ambulansa götürüldü. Yara almadan olayı atlatan personeller kameralara konuştu.
Gemiden kurtarılan kaptan İlham Hüseyinov, “Büyük bir sıkıntı yaşanmadı, sağ olsun ekipler bize yardımcı oldular, çıktık her şey yolunda. Ben iki aydır o gemideyim, gemi ise yaklaşık 1.5 senedir burada. Daha önce gemide bulunmadım. Rüzgar nedeniyle kıyıya vurdu. Geminin kıyaya gittiğini gördük ama makinalar, mekanizma çalışmıyordu. O yüzden yapabileceğimiz bir şey yoktu. Kıyı emniyetini haberdar ettik, sağ olsunlar geldiler” dedi.
Karaya vuran gemi rüzgar dindikten sonra çekileceği öğrenildi. (MT-
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