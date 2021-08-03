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Kıyıkışlacık Gürçamlar hattında orman yangını çıktı
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kıyıkışlacık Gürçamlar hattında orman yangını çıktı

Kıyıkışlacık Gürçamlar hattında orman yangını çıktı

uzaktan çekilen görüntüler

( AYDIN ) - AYDIN

Kötü Haber Yangın Alabalık Devam Eden Yangınlar Orman Yangını 


- Milas Ören Bölgesinde ve Fesleğen Yaylasında 4 Mahalleyi tahliye ettiği yangınlarla boğuşurken akşam saatlerinde bir kötü haberde Kıyıkışlacık-Gürçamlar bölgesinden geldi. Güllük’ten görünen alevleri söndürmek için bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Muğla'da 6 günden bu yana devam eden yangınlar il genelinde etkisini sürdürürken, yeni yangınlar da çıkmaya devam ediyor. Bu arada Milas da 3 koldan ateşlerle boğuşuyor. Fesleğen Yaylasında evler tahliye edilirken sahil şeridi olan Çökertme, Bozalan ve Türkevleri yine ateşlere teslim olunca gün içinde tahliye ile sonuçlandı. Akam saatlerinde kötü bir haberde Kıyıkışlacık Gürçamlar bölgesinden geldi. Akşam saatlerinde Güllük’ten net olarak görünen alevler kalabalık bir ormana sahip bölgeyi tehdit etmeye başladı.

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