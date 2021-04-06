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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kıyafetlerini bırakıp ortadan kayboldu

Kıyafetlerini bırakıp ortadan kayboldu

Kıyafetlerinden görüntü

Sosyal Medya Baraj Gölü Cüzdan Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü
-AFAD ve itfaiye ekiplerinden görüntü
-Drone ile barajdaki çalışmalardan görüntü
-Kıyafetleri üzerinde yapılan incelemelerden görüntü

( DENİZLİ -DRONE) DENİZLİ

- Denizli’de bir kişi, kıyafet ve eşyalarını baraj gölünün kıyısına bırakarak ortalıktan kayboldu. Balık avlamak için kullanılan malzemelerinde bulunduğu bölgede serinlemek için gölede girdiği düşünülüyor. Olay, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ayhan Özdem, bir süre önce Vali Recep Yazıcıoğlu Barajına geldi ve bir daha haber alınamadı. Aile üyelerinin cep telefonu ile aradığı Özdem’e ulaşamamaları üzerine baraj gölüne gelerek aramaya başladı.
Özdem’i arayan yakınları kısa süre sonra cep telefonu, cüzdanı ve kıyafetlerinin baraj gölünün kıyısında buldu. Aile üyelerinin polis ekiplerini arayarak ihbarda bulunmaları üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri balık adamlar ile baraj gölü içerisinde AFAD ve polis ekipleri ise baraj gölünün kıyısında arama çalışması başlattı. Özdem’in kıyafet ve eşyalarının bulunduğu bölgede balık avlanmada kullanılan malzemeler bulunurken, sosyal medya üzerinden ise ‘Herkes kaderini yaşar’ şeklinde açıklama yapması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Ancak Özdem’in serinlemek için gölede girdiği ihtimali üzerine duruluyor. (FP-MB-Y)
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