Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Kıvanç Tatlıtuğ, “Vergi Kanununa Muhalefet’ davasında beraat etti

- Kıvanç Tatlıtuğ, “Vergi Kanununa Muhalefet’ davasında beraat etti

Arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Ayetler Ek Vergi Sanık Avukatı Muhalefet Sahte Fatura 


- Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un sahte fatura kullandığı gerekçesiyle “vergi usul kanuna muhalefet” suçundan yargılandığı davada beraatine karar verildi.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla “vergi usul kanuna muhalefet” suçundan 10 yıla kadar yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Kıvanç Tatlıtuğ katılmazken sanık avukatı ile şikayetçi İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı Elif Karahan, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık Tatlıtuğ'un avukatı Ahmet Bumin Doğrusöz ise, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Kıvanç Tatlıtuğ'un üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığından beraatine hükmetti. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kıvanç Tatlıtuğ'un Pendik Vergi Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri isimli şahıs işletmesinin sahibi olduğu belirtildi. Bu işletmenin 2012 ve 2013 vergi dönemiyle ilgili yapılan incelemede ticari faaliyette bulunmamasına rağmen ticari faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı kaydedildi. Kıvanç Tatlıtuğ'un bu işlemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği, gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen sahte fatura ve irsaliyeleri ticari kayıtlarına işleyerek vergi zararına neden olduğu anlatıldı. Tatlıtuğ'un "vergi usül kanununa muhalefet" suçundan toplamda 6 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. (GE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı