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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kışlıklarının yanışını gözyaşlarıyla izledi

Kışlıklarının yanışını gözyaşlarıyla izledi

İtfaiye ekiplerinin hortumları çıkarmasından görüntü

Polis Kamera 

-Kadının ağlayarak izlemesinden görüntü
-Ekiplerin alevlere müdahale etmesinden görüntü
-Kadının ağlama ve bağırma sesinde görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de tek katlı binanın yanında bulunan odunluk alevlere teslim oldu. Yangın, eve ve diğer binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev sahibinin itfaiye ekiplerinin yanında ağlayarak ‘Çabuk abi çabuk’ demesi yürekleri dağladı. Yangın, Merkezefendi ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek katlı binanın yanında bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir anda alevlere yükselmeye başladı.
Ev sahibinin alevleri fark etmesi üzerine kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayan ev sahibi 112 Acil Çağrın Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevke edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan odunluğa müdahale ederek diğer binalara sıçramadan söndürdü. Söndürülen alevler sonrası ekipler soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Ev sahibinin feryat etmesi görüntülere yansıdı Gözlerinin önünde yanan kışlıklarını seyreden ev sahibi, ekipler geldikten sonra alevleri hızlıca söndürmeleri için yardım ederken gözyaşlarına boğuldu. O anlar kameraya yansırken ev sahibinin kışlıklarını yandığı için ağlayarak bağırması yürekleri dağladı. Ekipler ve yakınları ağlayan kadını sakinleştirerek destek oldu. (EEP-MB-Y)
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