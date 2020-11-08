Kışlık çerezler tezgahtaki yerini aldı

-çerez satıcısı Hüseyin Korkmaz'ın ve çerez alıcılarının açıklamaları

-Tezgahlardaki ürünlerden genel detay ve görüntüler

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( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da kış aylarının vazgeçilmez kuru yemişleri arasında olan el yapımı vitamin deposu yöresel cevizli sucuk, kuru üzüm, fıstık, kesme ve bastık tatlısı gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı. Şanlıurfa’da kışın vazgeçilmez kuru yemişleri arasında olan el yapımı vitamin deposu yöresel cevizli sucuk, kuru üzüm, kesme ve bastık tatlısı gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı. Kentte şire sezonunun açılması ile yeni mahsul ürünlere vatandaşlar ilgi gösteriyor. En pahalı ürün 80 liradan Siirt fıstığı çiğ badem olarak satılırken, en ucuz kış çerezi ise kuru üzüm olarak 20 liradan satışa sunulduğu görüldü.

Kuru yemişler vitamindir Kışlık kuru yemişlerin hastalıklara karşı direnç sağladığını belirten Hüseyin Korkmaz, “Her yıl olduğu gibi bu yılda malumumuz kış geldi. Kış geceleri biliyorsunuz uzundur. Kışın yemekten sonra oturulur, televizyon izlenirken bu ürünler yenir, misafir gelir ikram edilir. Kış gecelerinin vazgeçilmezi olan şekerleme, şire evlerde eksilmeyen bir ihtiyaç gibi oldu. Kış ayı gelince rağbette oldu. Vatandaşlar kışlık kuru yemişlerini, tatlılarını, almaya devam ediyorlar. Havalar soğuk olunca en çok rağbet gören tatlı ürünler oluyor. Özellikle cevizli, pekmezli, sucuklar, kara üzüm bunlar kan yapıcı özelliğine sahip olduğu için bunlar daha çok tüketiliyor” dedi.

Kışa hazırlık için alışveriş yapan vatandaşlardan Kübra Kartal ise “Bağışıklık sistemine de iyi geliyor, kışın çok güzel yeniyor. Çayın, kahvenin yanında olsun lezzetli oluyor. Sürekli aldığımız şeyler. Hepsinden biraz alacağız. Kış hazırlıklarını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



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