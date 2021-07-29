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Kışlayı kundaklamaya çalışırken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kışlayı kundaklamaya çalışırken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Kışlayı kundaklamaya çalışırken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

zanlının emniyetten çıkarılmışı ve adliyeye getirilişi

( ANKARA ) ANKARA

Yangın Gözaltı Hırsız Polis Ekipleri Kışla 


- Ankara'da Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı’nın bahçesindeki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan K. Ü. Y., (28) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Polatlı Adliyesi'ne sevk edildi. Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu'nun tel örgülerinin arkasından bahçedeki otları tutuşturarak yangın çıkarmaya çalışan 28 yaşındaki K. Ü. Y., vatandaşlar tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edilmişti. Çıkardığı yangın nedeniyle kışla içerisindeki 6 ağaca zarar veren şahıs, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Burada işlemleri tamamlanan zanlı, Polat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık muayenesini ardından yargılanmak üzere Polatlı Adliye'sine götürüldü. Şahsın emniyette alınan ifadesinde ise yangını hiç kimsenin emri altında olmadan kendi isteğiyle çıkardığı ve terör örgütleriyle bir bağlantısının olmadığı öğrenildi. Ayrıca, zanlının akli dengesinin yerinde olup olmadığının anlaşılması için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor beklendiği ve hırsızlık, yaralama ve devlet büyüklerine hakaret gibi suçlarından hakkında çokça soruşturma olduğu belirtildi.
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