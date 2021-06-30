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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kışladaki inşaatta göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Kışladaki inşaatta göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Ekiplerin kışlaya girişi detaylar

Hastane Jandarma Göç Sağlık Ekipleri Kışla 

-Kışla girişi askerlerden detaylar
-Kurtarma çalışmaları sonucu ekipleri kışladan çıkması detaylar

( SAKARYA )- 3 saat süren çalışma sonrasında kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan 7. Komando Tugay Komutanlığına bağlı Elmas Ağa Kışlası’nda devam eden inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak göçüğü altında kalan 2 işçi, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Adapazarı ilçesinde 7. Komanda Tugay Komutanlığına bağlı Elmas Ağa Kışlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kışlar içerisinde yapımı devam eden inşaatta göçük meydana geldi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve iş makineleri sevk edildi. Toprak altında kalan Ertuğrul isimli işçi ile R.U. isimli işçi ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları neticesinde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Toprak altında kalarak yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. (BCT-
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