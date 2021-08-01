Kışlada yangın çıkarmaya çalışan şahsın yakalanmasına yardım eden genç, o anları anlattı

-Detaylar



( ANKARA )- 23 yaşındaki Süleyman Karaduman: “Adamın akıl sağlığının gayet yerinde olduğunu gördüm”- “İtfaiyenin çabası üzerine yangın söndürüldü yoksa çok daha büyüyecekti”- “Görüntülerde polise teslim eden bendim”- “Biz öğretmenlerimizden, ailemizden aldığımız eğitimden bunları gördük” ANKARA



- Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan şahsın olay anında yakalanmasına yardımcı olan 23 yaşındaki Süleyman Karaduman, “Bizim Adana Kozan ilçemizde de çok fazla bu tür yangın olayları oluyor, çok ciğerimiz yandı, canımız yandı, bu yüzden hiç düşünmeden direkt müdahale etmek istedim” dedi.

Polatlı ilçesinde K.Ü.Y. (28) adlı bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin arasından kışla içindeki otları tutuşturarak yangın çıkarmıştı. Kışla içerisinde nöbet tutan askerlerin ihbarı üzerine kışladaki itfaiye aracı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilmişti. İtfaiye ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülmüştü. Ayrıca yangında askeriye içinde bulunan 6 ağacın zarar gördüğü ve yangını çıkaran K.Ü.Y. kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti. K.Ü.Y.’nin olay yerinden kaçmasını engellemek ve yangının söndürülmesine yardımcı olmak üzere müdahale eden 23 yaşındaki Adana Kozan’lı Süleyman Karaduman o anları İHA’ya anlattı. Polatlı’dan Eskişehir’e araçla seyrederken bir şahsın askeri alandaki otları tutuşturduğunu gördüğünü belirten 23 yaşındaki Süleyman Karaduman, “O sırada ikinci yerden de tutuşturdu. Bizim Adana Kozan ilçemizde de çok fazla bu tür yangın olayları oluyor, çok ciğerimiz yandı, canımız yandı. Bu yüzden hiç düşünmeden direkt müdahale etmek istedim. Ben müdahale ederken başka bir vatandaş yine müdahale etti. Adamı ikimiz beraber yakaladık. Sonra da itfaiye ekiplerine yangını bildirdik. Sonrasında da adamı ekiplere teslim ettik” diye konuştu.

“Adamın akıl sağlığının gayet yerinde olduğunu gördüm” Ormanı ateşe veren kişinin kendisine “Ben deliyim, benim raporum var” dediğini ifade eden Adana Kozan’lı Karaduman, “ Bilerek yapmadım diyordu. Yani bence hiçbir deli tutup da ben deliyim demez. Adamın akıl sağlığının gayet yerinde olduğunu gördüm ben orada. Deli olduğunu sanmıyorum” dedi.

“İtfaiyenin çabası üzerine yangın söndürüldü yoksa çok daha büyüyecekti” Yangına anında müdahale ettiğini dile getiren Karaduman, “Bizim bir arkadaşımız vardı, o yangın tüpü aradı. Aracımızdaki yangın tüpümüz küçüktü o yüzden elimizdeki su bidonlarıyla yangına müdahale ettik. Yani böyle bir müdahale gerçekleştirdik ama yeterli olamadık. O yüzden hem askeriyede bulunan itfaiyeye hem de dışardaki itfaiyeye haber verdik. İtfaiyenin çabası üzerine yangın söndürüldü yoksa çok daha büyüyecekti” diye konuştu.

“Görüntülerde polise teslim eden bendim” Vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde ormanı ateşe veren kişiyi polislere teslim edenin kendisi olduğunu söyleyen Karaduman, “Görüntülerde polise teslim eden bendim. Yakaladığımızda bir vatandaş daha vardı. O vatandaş yangına müdahale etmek için ayrıldı yanımızdan. Polislere teslim eden benim” ifadelerine yer verdi. “Biz öğretmenlerimizden, ailemizden aldığımız eğitimden bunları gördük” Adana Kozan’da yangın olayları çok fazla olduğunu ve vatandaşların bundan mağdur olmasının kendisini derinden yaraladığını aktaran Karaduman, “Bu yüzden her vatandaşımızın tedbirli olmasını bekliyorum. Bu yüzden gördüğü şüpheli bir durumu direkt yetkililere bildirsin hatta gerekiyorsa kendisi müdahale etsin. Ama duyarsız kalmasın. Biz öğretmenlerimizden, ailemizden aldığımız eğitimden bunları gördük. Onlara da çok teşekkür ediyorum beni böyle yetiştirdikleri için. Yine olsa yine hiç düşünmeden direkt müdahale ederdim” dedi.

(MC-

