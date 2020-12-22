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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kıskançlık kurbanı Ukraynalı Karinanın cenazesi morgdan alındı

Kıskançlık kurbanı Ukraynalı Karinanın cenazesi morgdan alındı

yakınları detay

Eski Sevgili Cenaze Aracı Katil Zanlısı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-cenazenın araca alınması detay
-cenaze aracının hareketi detay
-morg detay
-arşiv görüntüler eklendi

( ANTALYA ) -- Ukrayna uyruklu kadın sevgilisi tarafından boğularak öldürüldü- Kokmasın diye klimayı soğuk modunda açık bırakan katil zanlısı sevgili suçunu itiraf etti ANTALYA

- Antalya’da sevgilisi tarafından boğularak öldürülen Ukrayna uyruklu Türk vatandaşı kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı. Bir hafta önce akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1988. Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1. katında meydana gelen olayda, 3 yıldır Antalya’da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko’dan (40) ailesi uzun süre haber alamadı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis, Demchenko’yu hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, Demchenko’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Klimanın soğuk ayarda çalıştığı tespit edildi. Evde inceleme yapan polis, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığını belirledi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre Demchenko’nun vücudunda herhangi bir kesi izine rastlanılmadığı öğrenildi. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirtilen Karina Demchenko’nun cansız bedeni, ölüm nedeni tespit edilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. “Kıskançlık yüzünden öldürdüm” Olay sonrası ilk incelemelere göre Demchenko’nun boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Bunun üzerine geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, Demchenko’nun bir süre önce ayrıldığı belirtilen eski sevgilisi Erhan Razı’yı (40) gözaltına aldı. Razı’nın sorgusunda, Demchenko’yu çok sevdiğini belirterek, “Evlenmeyi planlıyorduk. Kıskançlık yüzünden aramızda tartışma çıktı. Çok kıskandığım için öldürdüm“ dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Erhan Razı, adliyeye sevk edildi. Şüpheli Erhan Razı tutuklandı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından, Karina Demchenko’nun cenazesi annesi ve yakınları tarafından morgtan alınarak Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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