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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kıskançlık krizine girip eşini ayaklarından vurdu

Kıskançlık krizine girip eşini ayaklarından vurdu

Olay yerinden detay

İlk Müdahale Ağrı Merkez Kıskançlık Polis Ekipleri Çağrı Merkezi 

-Polis ekipleri detay
-Kadının hastaneye götürülmesi cep telefonu detay
-fotoğraflar

( ANTALYA ) -- Antalya’da eşi ile tartışan genç, eşini vurup yaraladı ANTALYA

- Antalya’nın Kepez İlçesi’nde bir kişi, iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini ayaklarından vurarak yaraladı. Yaralı kadın 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken kaçan eşini yakalama çalışması devam ediyor. Olay, Kepez İlçesi Hüsnükarakaş Mahallesi 3560 sokak üzerinde bulunan müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde eşi Seycan D.(25) ile birlikte vakit geçiren Mehmet D.(28), bir süre sonra eşi ile kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi ile çift kavga etti. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Mehmet D., yanına bulunan tabanca ile eşinin ayaklarına 2 el ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 acul çağrı merkezine bildirdi. Genç kadın ise ayaklarına sabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralı kadın 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet D. , polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerine gelen delil çalışması yapan ekipler, şahsın eşkalini belirledikten sonra yakalamak için araştırma başlattı. Konu ile ilgili inceleme devam ediyor. (EG-
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