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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamayla birlikte sokaklar hayvanlara kaldı

Kısıtlamayla birlikte sokaklar hayvanlara kaldı

kedi, kuşlar, boş sokaklar

( YALOVA ) YALOVA

Hayvan Sokak Hayvanları 


- Yalova’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri dahilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen sokak hayvanları keyifli dakikalar geçirdi. Yalova’nın en işlek cadde ve sokakları sakin olunca sokaklar hayvanlara kaldı.
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