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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamayı ve Pazar günü fırsat bilen birçok esnaf kepenk açmadı

Kısıtlamayı ve Pazar günü fırsat bilen birçok esnaf kepenk açmadı

Tarihi kültür yolundan ve kale altından detaylar

Hafta Sonu Yasaklar 

-Araç ve insan trafiğinden detaylar
-Gaziler çarşısından detaylar
-Kapalı dükkanlar detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te kısıtlamanın sona ermesiyle tarihi kültü rolü ve kale altı mevkiinde hareketlilik başlarken kentin en işlek çarşısı olan Gaziler Mahallesi'nde ise esnaf kısıtlama ve hafta sonunu fırsat bilerek kepenk açmadı Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de Cumartesi akşam 08:00 ile Pazar 10:00 saatleri arasında süren sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından kentin tarihi ve turistik sokaklarında hareketlilik başladı.
Tarihi kale altı ve kültür yolunda insan ve araç trafiği gözlenirken, havanın açık ve kısıtlamaları fırsat bile esnaf ise kepenk açmadı. Gaziler caddesindeki bir çok iş yeri yasaklar bitmesine rağmen açılmadığı Gaziler caddesinde sessizlik hakim oldu. Normal günde binlerce insanın akın ettiği çarşı ve pazarlar da kısıtlama bitmesine rağmenboş kaldı. (RY-SD-
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