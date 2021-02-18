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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kısıtlamayı ihlal ettiler, kumar oynarken baskın yediler

Kısıtlamayı ihlal ettiler, kumar oynarken baskın yediler

baskından görüntü

Sigara Sokağa Çıkma Yasağı 

-şahıslardan görüntü

( KIRKLARELİ )- Kısıtlamaya uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira ceza KIRKLARELİ

- Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde kısıtlama saatinde kumar oynayan 15 kişiye 47 bin 250 lira cezai işlem uygulandı. Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Babaeski ilçesinde Gazi Kemal Mahallesi’ndeki bir işletmede kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda işletmede bir araya gelerek sigara ve alkol tükettiği tespit etti. Ekipler işletmede bulunan 15 kişiye sokağa çıkma yasağında sokağa çıktıları için kişiye 47 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.
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