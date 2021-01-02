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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamayı ihlal edip sahte para ve eroinle yakalandı, “Bakkaldan aldım” dedi

Kısıtlamayı ihlal edip sahte para ve eroinle yakalandı, “Bakkaldan aldım” dedi

Olay yerinden görüntü

Para Cezası Polis Merkezi Narkotik Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Yakalanan gençlerin görüntüsü olay yeri
-Şüpheli gencin polisin sorularını yanıtlaması, “bakkaldan aldım” demesi
-Yakalanan gençlerin üzerlerinin aranması olay yeri
-Yakalanan gençlerin üzerinden çıkan sahte paraların görüntüsü olay yeri
-Gençlerin üzerinden çıkan poşet içinde narkotik madde görüntüsü olay yeri
-Gençlerin gözaltına alınması
-Gençlerin polis otosuna bindirilmesi
-Gençlerin polis merkezine getirilmesi
-Gençlerin polis otosundan indirilmesi
-Gençlerin polis merkezine götürülmesi
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da polisin dur ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonucu sahte para ve eroinle yakalanan genç polisin nereden aldın sorusuna, “Bakkaldan aldım” diye cevap verdi. Olay, Hacı Hasanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, denetimleri esnasında şüpheli gördükleri 2 gence dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan gençler kaçmaya başlarken, polis ve 2 genç arasında kovalamaca yaşandı. Çok geçmede 2 şüpheli genç polis ekipleri tarafından Gündoğdu Caddesinde kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin kimlik sorgusunu yapan polis ekipleri gençlerin A.S.O. (25) ve V.S. (25) olduğunu tespit ederken, şüphelilerin üzeri didik didik arandı. Yapılan aramada gençlerin üzerinde 2 adet 100 liralık sahte banknot ve bir miktar eroin maddesi ele geçirildi. Sahte para ve eroinle yakalanan şüphelilerden biri, polisin "nereden aldın?" sorusuna "Bakkaldan aldım" diyerek cevap verdi. Şüpheliler gözaltına alınarak Aksaray Polis Merkezine götürülürken, buradaki işlemlerinin ardından biri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine, diğeri ise Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesine teslim edildi. Gençlere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer TL'den 6 bin 300 TL para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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