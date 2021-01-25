Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçtılar, yakalanınca da 10 bin TL ceza yediler

-Kadının basın mensuplarına küfür edip saldırması

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olaya karışan aracın çekici yardımıyla otoparka görütülmesi



( AFYON KARAHİSAR)- Polis kovalamacası ile yakalanan alkollü karı koca hıncını gazetecilerden çıkardı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da kısıtlama saatinde otomobillerinde alkol alan karı koca çift polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçınca yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Uzun süre alkolmetreyi üflememek için direnen çift sonunda gözaltına alınarak hastaneye götürülürken, çifte toplamda 10 bin TL’ye yakın para cezası kesildi. Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu Polis Meslek Yüksekokulu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısıtlamanın sürdüğü 22.30 saatlerinde Fatih mahallesinde devriye gezen polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 42 SS 357 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak otomobil sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca polisle aralarında kovalamaca başladı.

Peşine 6 ekip takıp kaçmaya çalışan otomobil sonunda Polis Meslek Yüksekokulu kavşağında önü kesilerek durduruldu. Araçtaki şahısları indiren polis ekipleri şahısların alkollü ve karı koca çift olduklarını belirledi. Polis ekipleri çifte önce kısıtlamayı ihlal edip sebepsiz yere sokağa çıktıkları için kişi başı 3 bin 400 TL para cezası kesip ardından sürücüye trafiği tehlikeye düşürme, polisin dur ihtarına uymama gibi trafik suçlarından 2 bin 400 TL para cezası uyguladı. Alkollü kadın polise böyle dil döktü Polis ekipleri şüphelinin alkolmetre cihazı üfleme teklifini reddedince bu defa gözaltına alınıp hastaneye alkol muayenesine götürmek istedi ancak buna da adamın eşi razı olmayarak polise dil dökmeye başladı.

Kadın polise ‘kocam beni eve bıraksın sonra götürün’ dese de ekipleri ikna edemedi. Bu defa kadın bende gelmek istiyorum deyince ekipler kadını da polis aracına bindirerek kocası ile birlikte hastanenin yolunu tuttu. Kadının polis aracına binerken ‘benim arabam ne olacak’ diye bağırması ise dikkatlerden kaçmadı. “Basın mensuplarına böyle saldırdılar” İsmi öğrenilemeyen karı koca çift sonunda gözaltına alınırken, bu esnada olayı görüntüleyen basın mensupları da alkollü çifttin nasibini aldı. Alkollü kadın basın mensuplarına küfür ederek saldırmak istedi. Buna engel olan polisler ise kadını uyararak sakinleştirdi. Öte yandan, olayda polisten kaçarken otomobili kullanan kocaya ise muayene sonrası ayrıca alkollü araç kullanmaktan ceza yazılacağı öğrenilirken, otomobil ise olay yerine çağrılan çekici ile otoparka götürüldü.



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