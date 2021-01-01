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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlamayı ihlal eden sürücüden polise 'soyguncu' benzetmesi

Kısıtlamayı ihlal eden sürücüden polise 'soyguncu' benzetmesi

Polislerin denetim yerlerinden detaylar

Soygun Tır Şoförü Cenaze Memur Irak 

-Durdurulan araçlardan planlar
-Ceza yiyen sürücü ve polis detayı
-Sürücünün kısa konuşması
-Ceza makbuzunu alması ve ayrılması

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişi polise soyguncu benzetmesi yaparken, aracının da muayenesinin olmadığı ortaya çıktı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişi polise soyguncu benzetmesi yaparken, aracının da muayenesinin olmadığı ortaya çıktı.Polis sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama noktaları oluşturdu. Bu noktalardan birinde otomobiliyle uygulama noktasına gelen bir sürücü panik yapıp "cenazem var bırakın geçeyim" dedi.
Polis izin kağıdı isteyince, hem izin kağıdını ibraz edemedi, hem de yapılan kontrolde aracının muayenesinin olmadığı görüldü.
Polis memuru, cenazesi olduğunu söyleyen kişiye "başınız sağ olsun" diyerek herhangi resmi bir evrak ibraz etmemesine rağmen sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ceza yazmadı. Kullandığı otomobilin muayenesinin olmadığı tespit edilen sürücüye 288 lira idari ceza uygulanırken, ceza sonrası polisle kısa süreli tartışan sürücü, "İşte soygunculuk budur. Ben buradan yarın gene geçerim bana gene ceza yaz" diye yanıt verdi.Ceza makbuzunu alan sürücü daha sonra uygulama noktasından ayrıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunun 5’inci kilometresinde uygulama yapan polise ise tır şoförü olduğunu söyleyen bir kişi zorluk çıkararak, polisin görevini yapmasına engel oldu.
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