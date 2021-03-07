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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamayı ihlal eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı

Kısıtlamayı ihlal eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı

Polis ekiplerinin araçları çevirmesi

Polis Hafta Sonu Gesi Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinin kimlik ve izin belgesi sorgulaması
-Motorlu genci çevirmeleri
-Polisin vatandaşı uyarması
-Polisle motorlu gencin tartışması ve direnmesi
-Polis ekibinin tutanak tutması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kurye olduğunu iddia eden şahsa cezai işlem uygulandı İSTANBUL

- Şişli Harbiye'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimlerde kurye olduğunu iddia eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı. Şişli'de hafta sonu kısıtlaması kapsamında polis ekipleri denetimler geçekleştirdi. İzin belgesi sorulan motosikletli, izin belgesinin henüz hazırlanmadığını öne sürdü. Cezai işlem uygulanmaması için türlü bahaneler sunan şahıs polislere bir süre direndi. Genci sakinleştiren polis ekipleri şahsa cezai işlem uyguladı.
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