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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlamayı ihlal eden kadın ‘hamileyim’ dedi, gerçek ortaya çıkınca ceza yedi

Kısıtlamayı ihlal eden kadın ‘hamileyim’ dedi, gerçek ortaya çıkınca ceza yedi

Kadının ve adamın bağırmaları

Polis Hastane Akalan Allah 

-Kadının bayılma anları
-Polisle konuşmaları
-Takviye ekiplerin gelmesi

( İSTANBUL -ÖZEL)- Polis ambulans çağırınca olay yerinden kaçmaya çalışan karı koca sokak arasında yakalandı İSTANBUL

- Esenyurt’ta kısıtlama saatlerinde polisin uygulamasına takılan adam yakalanınca, karısının hamile olduğunu söyledi.

Uzun süre polisi uğraştırıp beddua eden kadının sorgulamaların ardından 4 ay önce düşük yaptığı da ortaya çıkınca karı kocaya kısıtlamayı ihlalden ceza yazıldı.Olay, önceki gün gece saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, polis uygulamada kadın ve adamın olduğu aracı durdurdu. Adam karısının hamile olduğunu ifade ederek hastaneye gittiklerini söyledi.

Polisin ambulans talebi üzerine araçla kaçan karı koca ara sokakta yakalandı.Gözaltına alınmak istenince baygınlık geçirdiPolis adamı gözaltına almak isterken bu sırada karısı ise yere düşüp baygınlık geçirdi. Bir süre sonra kadın yanındaki arkadaşı olduğu düşünülen kişi tarafından ayağa kaldırıldı.Uzun süre polisi uğraştırdılarUzun süre polise direnen kadın ve adam polise tehdit ve hakarette bulundu. Görüntülerde kadının polise, “İnşallah sizin de başınıza gelsin” dediği de duyuruldu. Kadın bir süre sonra çocuğunun da araçta olduğunu söyleyerek “hastaneye gidiyoruz” dedi.
Gerçek soruşturmada ortaya çıktıPolisin yaptığı soruşturma sonrasında iddiaya göre hamile olduğunu söyleyen kadının yaklaşık 4 ay önce düşük yaptığı öğrenildi. Kadına ve adama kısıtlamayı ihlal ettiği için haklarında cezai işlem tutanağı da düzenlendi.

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