Kısıtlamayı ihlal eden çocuklar polisi görünce böyle kaçtı

-Polis aracını görünce binaya kaçan çocuklar -Çocukların tekrar dışarı çıkıp top oynaması
( VAN ) VAN
- Van’da sokakta top oynayarak sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden çocuklar, polisi görünce kaçtı. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ederken, Van’ın İpekyolu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 çocuk, sokakta top oynadı. Polis aracını görünce binaya kaçan çocuklar, kameraya yansıdı.
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