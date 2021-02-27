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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamayı hiçe sayıp işyerlerini pavyona çevirenlere polis baskını

Kısıtlamayı hiçe sayıp işyerlerini pavyona çevirenlere polis baskını

Baskından detay

Eğlence Mekanı Bulaşıcı Hastalık Polis Baskını Polis Ekipleri Sınır Dışı 

-Cezai işlem uygulanması

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent’te korona virüs tedbirlerini hiçe sayan iki farklı mekan sahibi, işletmelerini eğlence mekanına dönüştürüp hem yasakları çiğnediler, hem de korona virüs salgınını hiçe saydılar. Çankaya’nın Tunalı Hilmi Caddesi’nde bulunan bir iş hanındaki işyerini pavyona çeviren İ.D isimli işletme sahibinin mekanından 11’i kadın 18’i erkek toplam 29 müşteri eğlenirken polis ekiplerinin baskınında yakayı ele verdiler. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda iş yeri sahiplerinden İ.D. isimli bir kişi gözaltına alındı. Kuralları hiçe sayan 29 kişiye ve diğer işyeri sahiplerine ise toplamda 100 bin liraya yakın para cezası kesildi. İşyeri sahipleri hakkında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranışlarından ötürü adli işlem başlatıldı. İşyerine polis ekipleri tarafından mühür vuruldu. Bir diğer olay ise Çankaya’nın Sakarya Caddesi’nde yaşandı. İçerisinde 3 garson, 3 yabancı uyruklu kadın ve 5 müşteri bulunan mekana Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünce baskın düzenlendi.
Yabancı uyruklu kadınları sınır dışı etmek için işlemlerin başlatıldığı öğrenilirken, mekanda bulunarak tedbirleri hiçe sayan 11 kişiye ise kişi başı 3 bin 150’şer lira ceza kesildi. Bu iş yerine de polis ekipleri tarafından mühür vuruldu. Olay hakkında adli işlem başlatıldı. (ALİ-
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