Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlediler



- Beyoğlu’nda kısıtlamayı hiçe sayıp, kapasitesinin üzerine müşteri alan 3 ayrı iş yerine polis ekipleri baskın düzenledi.

Baskında 27 şahsa toplamda 97 bin 555 lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda korona virüs tedbirleri kapsamında dün gece 3 ayrı işletmeye baskın gerçekleştirdi. Kapalı olması gereken saatlerde işletmelerde bulunan 27 şahsa toplamda 93 bin 555 lira idari para cezası uyguladı. Aynı zamanda, ruhsatları ve izin belgeleri olmadan canlı müzik yapıldığı, TAPDK belgesi olmadan alkol sunumu yapan ve kapasitesinin üzerinde müşteri aldığı tespit edilen işletmeler zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.





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