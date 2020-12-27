Kısıtlamayı deldiler, maç yapıp oyunlar oynadılar

-boş arazide oyun oynayanlar

-vatandaşların mesafeyi hiçe sayması

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( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden ve sosyal mesafeyi umursamadan parklarda ve boş arazilerde top oynayan gençlerin rahatlığı pes dedirtti.Görüntüler, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde kaydedildi. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen gençler, Ulus Mahallesi’nde bulunan parkları ve boş arazileri doldurdu. Sabahın erken saatlerinde yasağı desen yüzlerce genç, basketbol ve futbol sahalarında maç yaptı. Bazı çocukların ise boş arazilerde sokak oyunları oynadığı görüldü.

Yasağı delen, sosyal mesafeyi hiçe sayan ve maske takmayan gençlerin rahat ve umursamaz tavırları, görenlere pes dedirtti. Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ancak polis ekiplerini gören gençler, ara sokaklara kaçtı.



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