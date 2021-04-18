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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamayı deldi, cezayı görünce basın mensuplarına tepki gösterdi

Kısıtlamayı deldi, cezayı görünce basın mensuplarına tepki gösterdi

Olay yerinden görüntü

Gurbetçi Sürücü Emniyet Kemeri Polis Ekipleri Basın Mensupları Lüks Otomobil 

-Sürücünün telefonla basın ve polisi çekmek istemesi
-Polisin müdahalesi
-Polis ve sürücü arasında yaşanan polemik
-Sürücünün basına tepkisi
-Sürücünün drift atarak ayrılması
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da kısıtlamayı delip araçla gezerken polise yakalanan gurbetçi sürücü kesilen cezanın ardından sinirlenerek acısını polis memurlarını ve basın mensuplarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek çıkarmak istedi. Olay, Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hem pandemi hem de rutin denetim yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri bayancı plakalı lüks otomobili durdurdu. Ehliyet, ruhsat ve kısıtlama muaf belgelerini kontrol eden polis ekipleri Şevket Çelik (28) isimli sürücünün kısıtlamadan muaf olmadığını, emniyet kemeri takmadığını ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti. Bunun üzerine sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten 144 TL, emniyet kemeri takmamaktan 144 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 3 bin 438 TL para cezası uygulandı. Kesilen cezaların ardından sinirlenen sürücü araçtan inerek eline aldığı cep telefonuyla görevini yapan polis memurlarını ve basın mensuplarını görüntülemek istedi. Bunun üzerine duruma müdahale eden polis ekipleri sürücüyü görüntü almasının yasal olmadığını belirterek uyarmak istedi. Uyarılara uymayan sürücünün polisin müdahalesiyle görüntü çekmesine izin verilmedi. İşlemlerin ardından aracına binen sürücü drift atarak olay yerinden ayrıldı. (YC-
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