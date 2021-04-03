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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamayı aldırış etmediler halı saha maçı yaptılar

Kısıtlamayı aldırış etmediler halı saha maçı yaptılar

Maç yapılması

Güneşli Hava Güneşli 

-Vatandaşlar
-Detay

( İSTANBUL -DRONE)- Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen meydanlarda ve halı sahada maç yaptılar İSTANBUL

- Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlar halı sahalarda ve meydanlarda futbol oynadı. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Arnavutköy’de meydanlar ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda bazı vatandaşlar oturup güneşli havanın tadını çıkarttı. Bazı vatandaşlar ise, futbol oynadı. Cumhuriyet meydanın da bulunan park ise çocukların akınına uğradı. Arnavutköy’de kısıtlama kurallarını hiçe sayan bazı vatandaşlar ise ilçede bulunan halı sahalara giderek futbol oynadılar. Maske ve sosyal mesafe kurallarına da dikkat etmeyen vatandaşlar havadan görüntülendi.
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