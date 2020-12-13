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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Drone görüntüsü

Polis Hafta Sonu Karantina Tam Gün Trol 

-polis uygulaması

( GAZİANTEP -DRONE)- Sokağa çıkan 664 kişiye ceza kesildi GAZİANTEP

- Gaziantep’te, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 664 kişiye ceza kesildi. Gaziantep'te 56 saatlik uygulamada kent genelinde sessizlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yaptığı denetimlerde son 24 saatte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 664 kişiye ceza yazdı. Ayrıca kontrollerde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 173 kişiyle karantinaya aykırı davranan 3 kişiye idari yaptırım uygulandı. Ekipler 254 iş yerini de kontrol ederken, denetimlerde kurallara aykırı bir durum yada olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Öte yandan Cuma günü saat 21:00'da başlayan 56 saatlik kısıtlama Pazartesi sabah 05:00'de sona erecek
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