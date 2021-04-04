Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamaya uymayan genç kadına 1 paket sigara 3 bin 469 liraya mal oldu

Kısıtlamaya uymayan genç kadına 1 paket sigara 3 bin 469 liraya mal oldu

Yapılan kontrollerden görüntü

Para Cezası Kadın Polis Benzin İstasyonu Polis Ekipleri Genç Kadın 

-cezai işlemlerden görüntü
-evlerinin balkonundaki vatandaşlardan görüntü
-sigara almak isteyen genç kadından görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Şehir merkezinde polis denetim yaptı, vatandaşlar balkonlardan izledi- 2 saatlik uygulamada 83 bin 256 lira ceza DÜZCE

- Risk haritasında 1 haftada yüzde 100 artış gösteren Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde denetim gerçekleştirdi. 2 saatlik denetimde 24 kişiye cezai işlem uygulanırken, kısıtlama sebebi ile evlerinde bulunan vatandaşlar denetlemeyi balkonlarından takip etti. Evden bir paket sigara almak için çıkan genç kadına 1 paket sigara 3 bin 469 liraya mal oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala, çok yüksek riskli iller arasında bulunan Düzce’de kent merkezinde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. 1 haftada yüzde 100 artış sağlayan Düzce’de, Eski Bolu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamayı vatandaşlar balkonlardan takip etti. 2 saat süren denetimler kapsamında kısıtlamada vatandaşların izinli olup olmadıkları kontrol edildi. Bu esnada evinin yakınındaki benzin istasyonuna gidip sigara almak isteyen genç bir kadın polis ekiplerinin denetimine takıldı. Genç kadın izin istese de sigara almaya gönderilmedi. Genç kadın ile birlikte sokakta bulunan ve kısıtlamada izinli olmadıkları tespit edilen 24 kişiye 83 bin 256 lira para cezası kesildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Televizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdiTelevizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdi
Futbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferiFutbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement