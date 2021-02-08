Kısıtlamaya uymayan 40 kişiye 126 bin lira para cezası



- Çankırı'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 40 kişiye toplamda 126 bin lira idari para cezası uygulandı. Vatandaşlar da kısıtlamasının sona ermesinin ardından cadde ve sokakları doldurdu. Korona virüs ile mücadele devam ederken alınan ilave tedbirler doğrultusunda hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Çankırı'da, Covid-19 tedbirleri kapsamında 10'uncu kez hafta sonunu kapsayan kesintisiz sokak kısıtlamasında gerçekleştirilen denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 56 saatlik kısıtlamada tedbir ve yasakları ihlal eden 40 kişiye toplamda 126 bin lira idari para cezası uygulandı. Vatandaşlar kendisini dışarı attı Bu sabah 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına kent genelinde genel hatlarıyla uyulduğu görüldü.

Güzel havayı fırsat bilen ve hafta sonunu evde geçiren vatandaşlar kendilerini adeta dışarı attı. Çeşitli sebeplerle ve sıcak havanın da etkisiyle dışarıda zaman geçiren vatandaşların genel manada kurallara uyduğu görüldü.

(HÇ-KA



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