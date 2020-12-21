Kısıtlamaya uymayan 144 kişiye yarım milyon ceza

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( DÜZCE ) -- Düzce’de 144 kişiye 546 bin lira yazıldı DÜZCE



- Düzce’de hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 144 kişiye 453 bin 600 lira, 59 araca ise 92 bin 512 TL olmak üzere toplam 546 bin 112 lira ceza yazıldı. Düzce’de 18 Aralık saat 21.00’de başlayan ve 21 Aralık saat 05.00’e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında tedbir ve yasaklara uymadığı tespit edilen vatandaşlara ceza yağdı. Düzce’de hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin dört bir yanında uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda yasağa uymayan vatandaşlar tespit edilirken, Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda yasağa uymayanlara polis ekipleri tarafından tutanak tutuldu. Bu kapsamda 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 144 kişiye toplamda 453 bin 600 lira idari para cezası uygulandı. 2 işletme ise yapılan kontroller sonrasında mühürlendi. Ayrıca, trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde 654 aracı denetlerken, 59 araca çeşitli sebeplerden 92 bin 512 lira idari para cezası kesildi. (EB-RFK-



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