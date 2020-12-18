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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlamaya saatler kala trafik kilitlendi

Kısıtlamaya saatler kala trafik kilitlendi

Havadan trafik görüntüsü

Hafta Sonu Trafik Yoğunluğu 

-Vatandaşlar
-Metrobüs yoğunluğu
-E-5 trafik
-TEM Otoyolu trafik

( İSTANBUL -DRONE) - İstanbul’da trafik yoğunluğu: Yüzde 67’e çıktı İSTANBUL

- Akşam saat 21.00’den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70’lere dayandı. Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de, bu hafta sonu üçüncü kez uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul’da trafik durma noktasına geldi. Akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak ve Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 67’e çıktı. E-5 karayolu Edirne istikametinde trafik adeta durma noktasına gelirken TEM otoyolunda da yoğun trafik oluştu. Öte yandan E-5 karayolu ve TEM Otoyolu’nda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. (YM-
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