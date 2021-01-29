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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlamaya saatler kala pistler doldu taştı

Kısıtlamaya saatler kala pistler doldu taştı

günü birlik gelenler

Hafta Sonu Güneşli Hava Güneşli 

-kayak takımlarıyla kayanlar
-snowboard yapanlar
-vatandaşlar ile röp.
-detaylar

( BURSA )- Uludağ’a günübirlik gelen vatandaşlar kayak yaparak eğlenceli bir gün geçirdi- Uludağ’da güneşli havayı gören herkes pistlere akın etti BURSA

- Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala günübirlikçiler, Uludağ’a akın etti. Pistler dolup taşarken, kimi kayak kimi ise snowboard yaparak güzel bir gün geçirdi. Otellerde kalanlar da güneşli havayı görüp kendini dışarı atınca, pistlerde adım atacak yer kalmadı.Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu kısıtlamasına saatler kala yoğun bir güne tanıklık etti. Hafta sonunu evde geçirecek olan Bursalılar veya yakın illerdeki vatandaşlar, Uludağ’a akın etti. Güneşli havayı gören otellerde konaklayanlar da kayak yapmaya çıkınca pistlerde adım atacak yer kalmadı. Kimi kayak takımlarıyla karın keyfini çıkarırken, kimi ise snowboad ile pistlerin karını attırdı. Güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşayan vatandaşlar, “Her zaman Uludağ’a çıkmaya gayret gösteriyoruz. Çok güzel bir yer. Hava güneşli olmasına rağmen çok soğuk olması biraz üzdü. Bence herkesin gelmesi gereken bir yer” dedi.
Şehir dışından gelen bir vatandaş ise, "Her sene Uludağ’a geliyorum. Bu sene salgın sebebiyle sakin olması kayak yapanların hoşuna gidiyor. Ben de bazen kayak, bazen ise sowboard yapıyorum" diye konuştu.

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