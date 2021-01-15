Kısıtlamaya saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu

-Trafik görüntüsü

-Detaylar



( İSTANBUL -DRONE)- İBB verilerine göre yoğunluk, yüzde 62 seviyelerine ulaştı İSTANBUL



- Korona virüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İBB verilerine göre megakentin trafik yoğunluğu yüzde 62 seviyelerine ulaştı. Korona virüsle mücadele kapsamında haftasonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. Mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşların yollara çıkmasıyla trafik bazı bölgelerde adeta durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluşurken, İBB trafik yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 62 seviyelerine ulaştı. Megakentin trafiğinde oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. (MB-



loading...