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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlara ceza yağdı

Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlara ceza yağdı

Yapılan uygulamalardan görüntü

Polis Gesi Kabil Polis Ekipleri Trol 

-polis ekiplerinin tüm araçları kontrolünden görüntü
-muaf olanların belgelerinin kontrolünden görüntü
-detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Ülke genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde yaptıkları denetimlerde kısıtlama kurallarını ihlal eden ve eksik belgesi olan 24 kişiye cezai işlem uygulandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Korona virüs salgını kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin belirli noktalarında uygulama gerçekleştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan veya izinsiz sokağa çıkan tüm araçlara yönelik yapılan uygulamada araçların muayene, sigorta ve trafiğe çıkabilmelerine engel olabilecek sorunları da kontrol edildi. Araç sürücülerinin ehliyetlerinin de kontrol edildiği uygulamalarda 2 kişiye ehliyetsizlikten, 18 kişiye muayene veya sigorta eksikliğinden 4 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı.
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