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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamaya rağmen piknik yapanlara polis ekipleri ceza kesti

Kısıtlamaya rağmen piknik yapanlara polis ekipleri ceza kesti

Piknikten görüntü

Polis Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 

-Vatandaşlardan görüntü
-Polisin uyarısı
-Polisin cezai işlem uygulaması
-Detaylar

( İSTANBUL )- Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp piknik yaptılar İSTANBUL

- Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp piknik yapan kalabalık gruba polis ekipleri ceza kesti. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında haftasonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cuma akşamı itibariyle başladı.
Arnavutköy’de kalabalık bir grup ise kısıtlamayı hiçe sayarak piknik yaptı. Polis ekiplerinin müdahalesi üzerine yapılan piknik sonlandırıldı vatandaşlara cezai işlem uygulandı. (MB-
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