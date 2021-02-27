Kısıtlamaya rağmen evlat nöbetinde olan babadan kızına ‘teslim ol’ çağrısı

-Baba Necmettin Biçer konuşması

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde 544’üncü günde de devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde 544’üncü günde de sürüyor. Adana’da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, Van’dan geldiğini, Gülcan Biçer’in babası olduğunu söyledi.



“Kızım ne olursa olsun gel, teslim ol” Kısıtlamadan kaynaklı kaldıkları otelin toplantı salonunda evlat nöbetinde olduklarını ve kızına teslim olması için çağrıda bulunduğu belirten Baba Biçer, "Kızımı almak için buraya geldim. Ben buradan kızımı almadan gitmeyeceğim. Kızıma sesleniyorum, kızım ne olursa olsun gel. Devletin güvenlik güçlerine teslim ol. Kızımla birlikte olan diğer çocuklara da sesleniyorum gelin teslim olun” diye konuştu.





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